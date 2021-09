Danieli | utile di 80 | 2 milioni di euro nell’esercizio al 30 giugno 2021

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione della– società quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nella produzione di macchine e impianti l’industria siderurgica – ha approvato il bilancio annuale dal 1° luglio 2020 al 30. L’esercizio 2020/si è chiuso con unnetto di 80,2die presenta un margine operativo netto (EBIT) di 143,9di, migliore del 57% rispetto allo scorso esercizio con entrambi i settori Plant Making e Steel Making in crescita nei margini e redditività. I ricavi totali sono diminuiti dell’1% a 2.786di. L’EBITDA è stato pari a 250,2di, in aumento del 33% rispetto ...

