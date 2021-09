Caso Suarez, al via domani udienza preliminare a Perugia (Di lunedì 27 settembre 2021) Prenderà il via domani a Perugia l’udienza preliminare per l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l’ex dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per l’avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione all’’esame-farsa’ sostenuto dal calciatore Luis Suarez un anno fa per ottenere la cittadinanza italiana. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e’ stata individuata come parte offesa l’Università per Stranieri di Perugia. I pm contestano il reato di falso ideologico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Prenderà il vial’per l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l’ex dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per l’avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione all’’esame-farsa’ sostenuto dal calciatore Luisun anno fa per ottenere la cittadinanza italiana. Le accuse, contestate dalla Procura di, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Nell’avviso di fissazione dell’e’ stata individuata come parte offesa l’Università per Stranieri di. I pm contestano il reato di falso ideologico ...

Advertising

oliviero84 : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, approda in aula l’inchiesta sull’esame farsa - mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, approda in aula l’inchiesta sull’esame farsa - levrierog : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, approda in aula l’inchiesta sull’esame farsa - JeanMarie1899 : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, approda in aula l’inchiesta sull’esame farsa - _mn3mo : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, approda in aula l’inchiesta sull’esame farsa -