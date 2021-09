Addio a Marida Lombardo Pijola, scrittrice dell’adolescenza violata (Di lunedì 27 settembre 2021) Se n’è andata, in silenzio, una grande giornalista e scrittrice, donna e professionista molto amata da colleghi, amici e da chi aveva avuto la fortuna di conoscerla o leggere i suoi libri, dedicati al mondo dell’adolescenza violata, offesa, della sua inevitabile deriva e dalla incomunicabilità famigliare. Marida Lombardo Pijola è morta a 65 anni dopo aver combattuto fino all’ultimo, con lo stesso coraggio e passione che metteva nel lavoro, contro la malattia. Lascia il marito, il chirurgo Carlo Eugenio Vitelli, e tre figli, Alessandro, Andrea e Luca. Marida era nata in Puglia nel 1956, figlia di un noto penalista e di un’insegnante, e aveva cominciato a lavorare negli anni ’70 a Telebari. Già allora si era avvicinata al mondo dei ragazzi con un telequiz, “Punto ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021) Se n’è andata, in silenzio, una grande giornalista e, donna e professionista molto amata da colleghi, amici e da chi aveva avuto la fortuna di conoscerla o leggere i suoi libri, dedicati al mondo, offesa, della sua inevitabile deriva e dalla incomunicabilità famigliare.è morta a 65 anni dopo aver combattuto fino all’ultimo, con lo stesso coraggio e passione che metteva nel lavoro, contro la malattia. Lascia il marito, il chirurgo Carlo Eugenio Vitelli, e tre figli, Alessandro, Andrea e Luca.era nata in Puglia nel 1956, figlia di un noto penalista e di un’insegnante, e aveva cominciato a lavorare negli anni ’70 a Telebari. Già allora si era avvicinata al mondo dei ragazzi con un telequiz, “Punto ...

infoitcultura : Morta Marida Lombardo Pijola, addio alla giornalista de Il Messaggero: aveva 65 anni - Italia_Notizie : Morta Marida Lombardo Pijola, addio alla giornalista de Il Messaggero: aveva 65 anni - AnnaOrr15 : RT @debora_ergas: Addio Marida. Persona speciale, trasparente come il tuo sguardo sulle persone e sul mondo. Non abbiamo fatto in tempo a… - FridaSciolla : RT @albertoinfelise: Che grande tristezza. Lascio a Giuseppe le parole giuste per dire: Marida, addio. - axelvassallo : RT @debora_ergas: Addio Marida. Persona speciale, trasparente come il tuo sguardo sulle persone e sul mondo. Non abbiamo fatto in tempo a… -