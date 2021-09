Un colpo al cuore per tutte le fashioniste: Fendi e Versace per la prima volta insieme (Di domenica 26 settembre 2021) Versace e Fendi: alla fine una collaborazione c’è stata davvero, ma forse non quella che tutti si aspettavano. Sono giorni che alla Milano Fashion Week primavera estate 2022 si vocifera tra gli addetti ai lavori su una possibile intesa tra le due Maison. Ma invece che una semplice limited edition, Kim Jones ha disegnato Versace, Donatella ha interpretato Fendi. Uno swap creativo tra i due brand, per due collezioni Prefall 2022 distinte, entrambe presentate l’ultimo giorno della MFW nel corso di una sfilata “segreta” andata in scena dal vivo in via Gesù, di fronte a una manciata di ospiti selezionati – oltre che live su Instagram. Il finale della sfilata di Versace e Fendi alla Milano Fashion Week. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 settembre 2021): alla fine una collaborazione c’è stata davvero, ma forse non quella che tutti si aspettavano. Sono giorni che alla Milano Fashion Weekvera estate 2022 si vocifera tra gli addetti ai lavori su una possibile intesa tra le due Maison. Ma invece che una semplice limited edition, Kim Jones ha disegnato, Donatella ha interpretato. Uno swap creativo tra i due brand, per due collezioni Prefall 2022 distinte, entrambe presentate l’ultimo giorno della MFW nel corso di una sfilata “segreta” andata in scena dal vivo in via Gesù, di fronte a una manciata di ospiti selezionati – oltre che live su Instagram. Il finale della sfilata dialla Milano Fashion Week. Leggi anche ...

