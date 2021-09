Tsitsipas-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Stefanos Tsitsipas sfida John Isner nella terza giornata della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Match che con ogni probabilità sarà ininfluente ai fini del risultato finale. La squadra capitanata da Borg ha infatti bisogno di una sola vittoria per mettere le mani sul titolo e potrebbe ottenerla ben prima dell’ultimo match di giornata. Qualora dovesse riuscire l’impresa al Team World, allora sarebbero Tsitsipas e Isner a giocarsi il tutto per tutto. Leggermente favorito il greco. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre 2021, come quarto incontro dalle ore 18:00 italiane (dopo il doppio). La diretta televisiva ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Stefanossfida Johnnella terza giornata dellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Match che con ogni probabilità sarà ininfluente ai fini del risultato finale. La squadra capitanata da Borg ha infatti bisogno di una sola vittoria per mettere le mani sul titolo e potrebbe ottenerla ben prima dell’ultimo match di giornata. Qualora dovesse riuscire l’impresa al Team World, allora sarebberoa giocarsi il tutto per tutto. Leggermente favorito il greco. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre, come quarto incontro dalle ore 18:00 italiane (dopo il doppio). Latelevisiva ...

Advertising

_MinutForMinut : RT @fxIsegxd: STEFANOS TSITSIPAS E ANDREY RUBLEV FACENDO PERDERE A JOHN ISNER IL SUO PRIMO DOPPIO ALLA LAVER CUP E SBATTENDO IN TESTA LA LO… - henryejune : RT @WeAreTennisITA: 11 - 1 ???? Medvedev torna dopo gli US Open e batte Shapovalov con un pesante 6-4 6-0. Tsitsipas batte Kyrgios, Zverev… - itsgyn_ : RT @fxIsegxd: STEFANOS TSITSIPAS E ANDREY RUBLEV FACENDO PERDERE A JOHN ISNER IL SUO PRIMO DOPPIO ALLA LAVER CUP E SBATTENDO IN TESTA LA LO… - WeAreTennisITA : 11 - 1 ???? Medvedev torna dopo gli US Open e batte Shapovalov con un pesante 6-4 6-0. Tsitsipas batte Kyrgios, Zve… - fxIsegxd : STEFANOS TSITSIPAS E ANDREY RUBLEV FACENDO PERDERE A JOHN ISNER IL SUO PRIMO DOPPIO ALLA LAVER CUP E SBATTENDO IN T… -