Se devi metterti in Quarantena e non ti eri vaccinato, niente stipendio: la Germania indica il prossimo passo (Di domenica 26 settembre 2021) È quello che hanno deciso in Germania: niente stipendio risarcito per chi non è vaccinato, è stato a contatto con un positivo e si è dovuto mettere in Quarantena. Prima potevi farlo, e lo Stato ti ripagava pure le spese. È cambiata la situazione in Germania. Se prima un lavoratore non vaccinato veniva a contatto L'articolo proviene da Leggilo.org.

