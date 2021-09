Scontri in Cisgiordania con l’esercito israeliano: uccisi 5 palestinesi (Di domenica 26 settembre 2021) Tel Aviv – Scontri a fuoco si sono svolti questa notte in almeno cinque aree in Cisgiordania, nell’ambito di un’operazione dell’esercito israeliano volta ad arrestare alcuni ricercati di Hamas. Le forze dell’esercito, appartenenti in parte all’unità Duvdevan che opera sotto copertura nei Territori palestinesi, si sono imbattute in una massiccia resistenza armata sia a Burqin, nei pressi di Jenin, sia a nel villagio di Bidu, tra Gerusalemme e Ramallah. Nelle sparatorie seguite sono rimasti uccisi due militanti affiliati alla Jihad Islamica nell’area di Jenin e tre appartenenti a Hamas nella zona di Ramallah. Negli Scontri a Jenin sono rimasti gravemente feriti anche due militari israeliani, probabilmente a causa di fuoco amico, secondo i primi elementi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Tel Aviv –a fuoco si sono svolti questa notte in almeno cinque aree in, nell’ambito di un’operazione delvolta ad arrestare alcuni ricercati di Hamas. Le forze del, appartenenti in parte all’unità Duvdevan che opera sotto copertura nei Territori, si sono imbattute in una massiccia resistenza armata sia a Burqin, nei pressi di Jenin, sia a nel villagio di Bidu, tra Gerusalemme e Ramallah. Nelle sparatorie seguite sono rimastidue militanti affiliati alla Jihad Islamica nell’area di Jenin e tre appartenenti a Hamas nella zona di Ramallah. Neglia Jenin sono rimasti gravemente feriti anche due militari israeliani, probabilmente a causa di fuoco amico, secondo i primi elementi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele in scontri armati in Cisgiordania durante arresti di una cellu… - Berengario85 : RT @ultimenotizie: Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza israelian… - ultimenotizie : Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza isra… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele in scontri armati in Cisgiordania durante arresti di una cellula di… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele in scontri armati in Cisgiordania durante arresti di una cellula di… -