LIVE Juventus-Sampdoria 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | problema muscolare per Dybala!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Kulusevski di testa non trova la porta. 27? Bernardeschi cerca Kulusevski, ma il passaggio è sbagliato. 25? Kulusevski da fuori manda alto sopra la traversa. 23? Fuori Dybala e dentro Kulusevski nella. 21? Infortunioper Dybala, sembra un serio. 19? Destro di Caputo che finisce largo. 17? Ci prova ancora Morata, blocca Audero. 15? Possesso palla prolungato della. 13? Audero miracolo su Morata dopo un tiro a botta sicura. 11? Chiesa vicino al raddoppio tiro sull’esterno della rete da buona posizione. 9? Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaa, tiro perfetto al volo di sinistro che finisce sul primo palo con Audero in ritardo,1-0. 7? ...