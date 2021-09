LIVE Canoa slalom, Mondiali 2021 in DIRETTA: attesa per Flavio Micozzi! Troppi errori per Colazingari, Elena Micozzi eliminata in semifinale (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39: Altra prova senza errori per il francese Gargaud Chanut che riesce ad inserirsi al secondo posto con 93.11 10.37: Primo posto per il tedesco Anton che chiude con 91.66 e si prende il primo posto al termine di una prova senza sbavature 10.35: Un solo errore per lo spagnolo Elosegi che riesce a prendere il comando della classifica con 93.56 10.33: Troppe le tre penalità subite da Colazingari che trova un buon finale di gara, riesce a limitare i danni ed è sesto con 101.19. Finale quasi impossibile per lui 10.32: Subito una penalità alla porta 4 per Colazingari che non si può permettere altre sbavature 10.31: Doppia penalità per lo statunitense Lokken che chiude comunque quarto con 97.19. Ora tocca all’azzurro Roberto Colazingari 10.30: ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39: Altra prova senzaper il francese Gargaud Chanut che riesce ad inserirsi al secondo posto con 93.11 10.37: Primo posto per il tedesco Anton che chiude con 91.66 e si prende il primo posto al termine di una prova senza sbavature 10.35: Un solo errore per lo spagnolo Elosegi che riesce a prendere il comando della classifica con 93.56 10.33: Troppe le tre penalità subite dache trova un buon finale di gara, riesce a limitare i danni ed è sesto con 101.19. Finale quasi impossibile per lui 10.32: Subito una penalità alla porta 4 perche non si può permettere altre sbavature 10.31: Doppia penalità per lo statunitense Lokken che chiude comunque quarto con 97.19. Ora tocca all’azzurro Roberto10.30: ...

