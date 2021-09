Lazio | Reina | «C’è più gusto a vincere soffrendo Su Pedro e Zaniolo…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato aStyle Radio nel post partita diRoma, match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue paroleha parlato aStyle Radio nel post partita diRoma, match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue parole: SULLA PRESTAZIONE – «Ogni tanto scappa qualche parata, primi 30 minuti buoni, poi bravura loro abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci hanno accorciato. Su calcio d’angolo erano pericoloso. Abbiamo subito gol e siamo stati titubanti, poi abbiamo ripreso la partita in mano, poi alla fine è normale soffrire ma forse c’è piùcosì» PARATE SU ZANIOLO – «Il tiro del secondo tempo non è stato il più difficile, quella su calcio d’angolo può sembrare banale ma ho avuto la ...