La Lazio si prende un derby spettacolo | Roma ko 3-2 ma Mourinho non ci sta | “Arbitro e Var non all’altezza”

Advertising

amsicora27 : RT @tonygamblerII: #Mourinho se la prende con l'arbitro, con il Var, con Leiva, con la Lazio, con la pancetta nella carbonara. José roziga… - infoitsport : La Lazio si prende un derby spettacolo, Roma ko 3-2 - Fprime86 : RT @CorSport: ??? #LazioRoma 3-2: #Sarri batte #Mourinho e si prende il #derby ?? - MarisciaFox : RT @__Ssam_7: Pepe Reina, anni 39, sta tenendo la #Roma lontana dalla sua #Lazio in questo Derby di Roma con delle grandissimi parate. #Ha… - claudiomolino : RT @__Ssam_7: Pepe Reina, anni 39, sta tenendo la #Roma lontana dalla sua #Lazio in questo Derby di Roma con delle grandissimi parate. #Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio prende

Nel secondo gol, la squadra si aspetta un rigore eun contropiede. Abbiamo dominato, laè stata in grande difficoltà. Ha gestito bene gli ultimi minuti perché l'arbitro glielo ha ...Dopo il gol lasi abbassa molto, e la Roma va vicina due volte al pareggio. La prima volta con Veretout : scarico di Abraham per Veretout che va col destro da fuori, Reina c'è e manda in ...Il tecnico biancoceleste è felicissimo per il successo nel derby e ha qualcosa da ridire sul suo vecchio club.C'e' un segnale inquietante per le ambizioni da scudetto delle milanesi e del Napoli: la Juventus e' tornata stabilmente a vincere. Con fatica, come con lo Spezia, ma anche con la ...