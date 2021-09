Gemelle giapponesi di 107 anni entrano nei Guinness (Di domenica 26 settembre 2021) Le Gemelle giapponesi Umeno Sumiyama e Koume Kodama, rispettivamente la terza e la quarta figlia di undici, sono nate sull’isola di Shodoshima, nell’ovest del Giappone, il 5 novembre 1913. I gemelli giapponesi identici più vecchi di sempre e femmina Il nuovo record mondiale supera quello delle due sorelle, sempre giapponesi, Kin Narita e Gin Kanie Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) LeUmeno Sumiyama e Koume Kodama, rispettivamente la terza e la quarta figlia di undici, sono nate sull’isola di Shodoshima, nell’ovest del Giappone, il 5 novembre 1913. I gemelliidentici più vecchi di sempre e femmina Il nuovo record mondiale supera quello delle due sorelle, sempre, Kin Narita e Gin Kanie

Ultime Notizie dalla rete : Gemelle giapponesi Le due gemelle (identiche) più anziane del mondo Le giapponesi Umeno Sumiyama e Koume Kodama sono le gemelle più anziane viventi di sempre con 107 anni e 300 giorni (dato dell'1 settembre 2021). Attualmente vivono in luoghi separati, e i certificati ...

