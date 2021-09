Diretta Juventus-Sampdoria 1-0: Dybala la sblocca con un gran gol dal limite dell'area (Di domenica 26 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Juventus-SampdoriaPRIMO TEMPO10' Dybala la sblocca con un gran gol dal limite dell'area9' Buon momento per la Sampdoria che fa girare bene palla.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 settembre 2021) SEGUI LADIPRIMO TEMPO10'lacon ungol dal9' Buon momento per lache fa girare bene palla....

Advertising

juventusfc : Conferenza Stampa, come sempre, in diretta su @JuventusTV ?? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Juventus-Sampdoria 0-0 in diretta su - GTSOCCERLive1 : #JuveSampdoria Juventus vs Sampdoria/ Diffusione in diretta - andrewsword2 : RT @Corriere: Juve-Samp: gioca Chiesa con Dybala e Morata Diretta 0-0 - andrewsword2 : RT @repubblica: Calcio, Serie A. Juventus-Sampdoria in campo. Segui la diretta -