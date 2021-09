Caos Psg, Mbappé contro Neymar: “quel clochard non me la passa” (Di domenica 26 settembre 2021) Il Psg continua a vincere in Ligue 1, ma deve fare i conti con problemi di spogliatoio, in particolar modo si è registrato un nuovo battibecco che ha visto protagonisti Mbappé e Neymar. Percorso netto della squadra di Pochettino che ha conquistato otto vittorie consecutive, l’intenzione della squadra è quella di chiudere i giochi per il titolo in largo anticipo. La squadra è veramente stellare, il club si è mosso bene sul fronte calciomercato. Sono stati acquistati tanti campioni ma a preoccupare sono i malumori tra compagni. L’ultimo caso riguarda Mbappé e Neymar, sarebbe stata pronunciata una frase gravissima. Secondo quanto riporta Le Parisien e riportato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il francese avrebbe detto al compagno: “Questo clochard. Non mi fa il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021) Il Psg continua a vincere in Ligue 1, ma deve fare i conti con problemi di spogliatoio, in particolar modo si è registrato un nuovo battibecco che ha visto protagonisti. Percorso netto della squadra di Pochettino che ha conquistato otto vittorie consecutive, l’intenzione della squadra èla di chiudere i giochi per il titolo in largo anticipo. La squadra è veramente stellare, il club si è mosso bene sul fronte calciomercato. Sono stati acquistati tanti campioni ma a preoccupare sono i malumori tra compagni. L’ultimo caso riguarda, sarebbe stata pronunciata una frase gravissima. Secondo quanto riporta Le Parisien e riportato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il francese avrebbe detto al compagno: “Questo. Non mi fa il ...

