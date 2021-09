Serie B, 6a giornata: vittorie per Brescia, Lecce e Monza (Di sabato 25 settembre 2021) Serie B, nella 6a giornata di campionato, il Brescia vince in trasferta contro l’Ascoli, così come il Lecce espugna il “Tombolato” battendo il Cittadella. Il Monza di Stroppa, invece, si impone in casa contro il Pordenone in rimonta. Così i fatti essenziali delle quattro sfide delle 14.00. La cronaca dei quattro incontri di Serie B delle 14.00 Ascoli-Brescia 2-3 Marcatori: 17? Dionisi (A), 23? Felicioli (A), 44? Cistana (B), 60? Chancellor (B), 72? Pajac rig. (B) I bianconeri cominciano bene e già al 4? con Collocolo, vanno vicini al vantaggio. La rete dell’1-0, tuttavia, arriva al 17? ed è firmata da Dionisi, che batte la resistenza di Joronen, con una conclusione da standing ovation. Il bianconero, peraltro, di recente ha festeggiato le 300 gare disputate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)B, nella 6adi campionato, ilvince in trasferta contro l’Ascoli, così come ilespugna il “Tombolato” battendo il Cittadella. Ildi Stroppa, invece, si impone in casa contro il Pordenone in rimonta. Così i fatti essenziali delle quattro sfide delle 14.00. La cronaca dei quattro incontri diB delle 14.00 Ascoli-2-3 Marcatori: 17? Dionisi (A), 23? Felicioli (A), 44? Cistana (B), 60? Chancellor (B), 72? Pajac rig. (B) I bianconeri cominciano bene e già al 4? con Collocolo, vanno vicini al vantaggio. La rete dell’1-0, tuttavia, arriva al 17? ed è firmata da Dionisi, che batte la resistenza di Joronen, con una conclusione da standing ovation. Il bianconero, peraltro, di recente ha festeggiato le 300 gare disputate ...

