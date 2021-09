Pokémon GO si prepara ad Halloween con tanti eventi ad ottobre – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 25 settembre 2021) Niantic ha svelato le novità e gliin arrivo asuGo.. Niantic ha annunciato le novità in arrivo per i giocatori diGO durante tutto il mese di2021, tra cui l’evento di, offerte nel negozio e molto altro ancora. A partire dalle 22:00 italiane di venerdì 1°alla stessa ora di lunedì 1° novembre incontrerete Yamask durante la scoperta straordinaria di. Inoltre ogni lunedì del mese, con 1eta potrete acquistare un pack nel negozio che include un biglietto raid da remoto e altri oggetti. Durante il mese di, … Notizie giochi AndroidRead More L'articoloGO siadcon ...

Advertising

iCrewPlay : #PokemonUNITE sta per arrivare su mobile, con tanto di cross-play con la #Switch! Il #MOBA ha avuto un enorme succe… - GamingToday4 : Pokémon Unite si prepara ad approdare su mobile ed avrà il cross-play con Switch - infoitscienza : Pokémon Unite si prepara all'arrivo su mobile con una manutenzione - nnnicolo__ : Jessilina che si prepara per la gara pokemon di Cuoripoli - PokeMillennium : Pokémon Unite si prepara all’arrivo su mobile con una manutenzione Articolo di @VarottoRiccardo #PokemonMillennium… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon prepara

Spaziogames.it

Unite , l'ultimo successo di Tencent che porta inel competitivo mondo dei MOBA, è uscito da un po' di tempo su Nintendo Switch e sia sbarcare su mobile . In attesa di poter giocare ai prossimi remake previsti per Switch , ovvero ...Dopo l'ottimo debutto su Nintendo Switch, il gioco free - to - playUnite sial download anche su Android e iPhone . La data è stata fissata per il prossimo 22 settembre. Per spingere ...