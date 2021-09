Pereyra, Locatelli, Kessie: armi in più per un centrocampo esplosivo (Di sabato 25 settembre 2021) Si ricomincia,dalle 15 un nuovo turno di campionato. Orari strettissimi per i fantallenatori che devono inserire la formazione quasi alla cieca viste le poche informazioni. Vediamo insieme i tre ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Si ricomincia,dalle 15 un nuovo turno di campionato. Orari strettissimi per i fantallenatori che devono inserire la formazione quasi alla cieca viste le poche informazioni. Vediamo insieme i tre ...

Advertising

sportli26181512 : Pereyra, Locatelli, Kessie: armi in più per un centrocampo esplosivo: Pereyra, Locatelli, Kessie: armi in più per u… - MagicGazzetta : #Pereyra, # Locatelli, #Kessie: armi in più per un #centrocampo direttore d'orchestra #Fantanews - DanieleCR_ : @Iekikaa Si, ma calcola lui ha 68 ma gli mancano Theo e Pereyra, io sto a 47.5 e mi mancano Locatelli, Tomori ed Ospina.. HAHAHA -