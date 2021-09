Pelè si congratula con Messi | “Scusa il ritardo Ti auguro di battere tanti altri record”

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella scorsa sosta delle Nazionali, Leoaveva battuto ildicome reti in Nazionale. O Rei, non aveva potutorsi, a causa del suo ricovero in ospedale e del suo intervento al colon. Quest’oggi, sui social, l’asso brasiliano ha voluto scrivere alcune parole per. Questo quanto si legge: “Ciao Leoil. Tuttavia, non volevo perdere l’occasione dirmi con te per un altrobattuto all’inizio di questo mese. Il tuo talento quando giochi a calcio è eccezionale! Spero che tu ottenga ancora di più, insieme ai miei amici Mbappé e Neymar”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Foto: ...

Ultime Notizie dalla rete : Pelè congratula

Il Posticipo

