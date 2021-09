Nuoto, ISL Napoli 2021. Aqua Centurions a un passo dalla semifinale: Martinenghi, Di Liddo, Castiglioni e Rivolta sugli scudi! (Di sabato 25 settembre 2021) Cinque vittorie individuali firmate Italia e tre successi in staffetta. La prima giornata del match 10 della ISL a Napoli si tinge di azzurro con gli Aqua Centurions che mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale chiudendo in testa la prima parte di gare con 306.5 punti. Secondi gli iron con 247.5 punti, poi Tokyo Frog Kings con 206 e New York Breakers con 141. Alla squadra guidata da Matteo Giunta serve una vittoria in questo match per conquistare il sesto posto in classifica e accedere direttamente alle semifinali di Eindhoven Tre italiani ai primi tre posti. La rana azzurra non smette di stupire e la gara più bella è quella dei 50 con la vittoria di Nicolò Martinenghi in 25?89, il secondo posto per Alessandro Pinzuti dei Tokyo Frog Kings con 26?07 e la terza piazza per l’infinito Fabio Scozzoli in 26?08. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Cinque vittorie individuali firmate Italia e tre successi in staffetta. La prima giornata del match 10 della ISL asi tinge di azzurro con gliche mettono una seria ipoteca sulla vittoria finale chiudendo in testa la prima parte di gare con 306.5 punti. Secondi gli iron con 247.5 punti, poi Tokyo Frog Kings con 206 e New York Breakers con 141. Alla squadra guidata da Matteo Giunta serve una vittoria in questo match per conquistare il sesto posto in classifica e accedere direttamente alle semifinali di Eindhoven Tre italiani ai primi tre posti. La rana azzurra non smette di stupire e la gara più bella è quella dei 50 con la vittoria di Nicolòin 25?89, il secondo posto per Alessandro Pinzuti dei Tokyo Frog Kings con 26?07 e la terza piazza per l’infinito Fabio Scozzoli in 26?08. ...

