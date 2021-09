Mostre | ‘Umarekawaru’ | a Tokio byLudo e l’universo del riciclo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 settembre 2021) In mostra a Tokyo presso la Galleria Haco ‘Umarekawaru (rinascita), nata dai rifiuti’, che vede protagonista il brandin collaborazione con ‘Bodies of Waste’ di Alexander Perrine (fotografie artistiche di Niko Wu) in programma dal 30 settembre al 3 ottobre. Il progetto porta la firma di Ludovica Cirillo, designer italiano dibrand di bijoux eco-tecnologici e architetto nello studio Kengo Kuma e associati. L’obiettivo è quello di mostrare in Giappone le possibilità e le espressioni artistiche dal mondo del riuso. ‘Umarekawaru, born after waste’ significa, infatti, la rinascita ed il riutilizzo della memoria collettiva attraverso l’uso di oggetti di scarto. Ispirato dall’ artigianato tradizionale giapponese la griffe di bijoux eco-tech trasforma oggetti tecnologici di scarto in nuove forme con le quali la designer ed i rifiuti ...