Mattarella a Conversano celebra Di Vagno. Emiliano: "Lottiamo per democrazia" (Di sabato 25 settembre 2021) "La nostra vocazione alla pace ed all'accoglienza - ha aggiunto il Governatore della Puglia - scaturisce naturalmente da una bellissima storia di Resistenza al nazifascismo che consentì a Giuseppe Di Vagno di intuire, ben prima dell'affermazione del fascismo, che la strada intrapresa dal Paese avrebbe portato a catastrofiche conseguenze" Leggi su rainews (Di sabato 25 settembre 2021) "La nostra vocazione alla pace ed all'accoglienza - ha aggiunto il Governatore della Puglia - scaturisce naturalmente da una bellissima storia di Resistenza al nazifascismo che consentì a Giuseppe Didi intuire, ben prima dell'affermazione del fascismo, che la strada intrapresa dal Paese avrebbe portato a catastrofiche conseguenze"

Advertising

robisc : Oggi,un secolo fa,veniva ucciso dai fascisti Giuseppe Di Vagno,deputato socialista che si batteva per i 'pezzenti e… - barinewstv : Mattarella a Conversano per ricordare Di Vagno. Emiliano: “Lottiamo per la democrazia” - Telebari : Centenario della morte di Di Vagno, Mattarella a Conversano. Emiliano: “Lottiamo per democrazia” - #Bari #Notizie -… - AnsaPuglia : Centenario morte Di Vagno, Mattarella a Conversano. Il parlamentare socialista fu ucciso da un gruppo di fascisti… - AndreD81 : RT @Anpinazionale: Oggi sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad aprire la cerimonia ufficiale del centenario della morte… -