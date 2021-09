“L’ha detto davvero?”. Giucas Casella, gaffe epica davanti ai gieffini. E lo studio ‘esplode’ (Di sabato 25 settembre 2021) Puntata del ‘GF Vip 6’ ricca di contenuti quella andata in diretta nella giornata del 24 settembre. C’è stata la prima eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini, infatti Tommaso Eletti è stato costretto ad abbandonare la Casa dopo aver perso al televoto con Davide Silvestri. Ci sono anche stati diversi litigi con Soleil Sorge protagonista di discussioni con Gianmaria Antinolfi e le sorelle Selassié. La gieffina è tra l’altro anche scoppiata a piangere durante la lite con la sua ex fiamma. Ma anche Giucas Casella è stato al centro di un episodio pazzesco, infatti ha commesso delle gaffe clamorose mentre si trovava in giardino con gli altri coinquilini. Il video, poi pubblicato in rete, sta diventando virale anche perché si può notare tanta spontaneità nel suo gesto. Errori madornali che hanno fatto ridere non poco i ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Puntata del ‘GF Vip 6’ ricca di contenuti quella andata in diretta nella giornata del 24 settembre. C’è stata la prima eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini, infatti Tommaso Eletti è stato costretto ad abbandonare la Casa dopo aver perso al televoto con Davide Silvestri. Ci sono anche stati diversi litigi con Soleil Sorge protagonista di discussioni con Gianmaria Antinolfi e le sorelle Selassié. La gieffina è tra l’altro anche scoppiata a piangere durante la lite con la sua ex fiamma. Ma ancheè stato al centro di un episodio pazzesco, infatti ha commesso delleclamorose mentre si trovava in giardino con gli altri coinquilini. Il video, poi pubblicato in rete, sta diventando virale anche perché si può notare tanta spontaneità nel suo gesto. Errori madornali che hanno fatto ridere non poco i ...

Advertising

giuliainnocenzi : Draghi ha detto che sul clima “serve una transizione radicale per evitare la catastrofe”. Potrebbe prendere spunto… - Agenzia_Ansa : Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta un mercato da… - Agenzia_Ansa : 'L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso ed è una… - EmanuelaSono : RT @ilmarziano1: In edicola ho chiesto La Verità e l'edicolante ha detto che ero vestito di merda. - gianmarcodonato : @ElisaSiragusano @LauraValenza1 @LegaSalvini @FratellidItalia Ma quali dichiarazioni d'amore? @GiorgiaMeloni è vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha detto Le figlie di Laura Ziliani dopo il delitto: «Fuggiamo in vacanza». La nonna: «Pensavano solo ai soldi» Corriere della Sera