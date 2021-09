Gabriel Jesus: «Chelsea? Vinto contro una delle migliori squadre d’Europa» (Di sabato 25 settembre 2021) Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier League contro il Chelsea Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni. «Ci siamo preparati a giocare bene. Siamo venuti per giocare contro una delle migliori squadre d’Europa. Giocano così bene e hanno molti giocatori fantastici. Sapevamo che sarebbe stato difficile per noi, abbiamo giocato molto bene e abbiamo Vinto la partita. Il gol? Mi sono girato bene e sono riuscito a tirare. Sono stato un po’ fortunato ma sono molto contento di aver segnato quel gol. La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021), attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier Leagueil, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier Leagueil. Le sue dichiarazioni. «Ci siamo preparati a giocare bene. Siamo venuti per giocareuna. Giocano così bene e hanno molti giocatori fantastici. Sapevamo che sarebbe stato difficile per noi, abbiamo giocato molto bene e abbiamola partita. Il gol? Mi sono girato bene e sono riuscito a tirare. Sono stato un po’ fortunato ma sono molto contento di aver segnato quel gol. La ...

