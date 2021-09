Emily in Paris 2: il teaser svela la data di uscita su Netflix (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha svelato quando arriverà Emily in Paris 2 con un teaser , condiviso durante l'evento TUDUM, in cui si svela la data di uscita : il 22 dicembre. Nel filmato Emily e le sue amiche stanno ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021)hato quando arriveràin2 con un, condiviso durante l'evento TUDUM, in cui siladi: il 22 dicembre. Nel filmatoe le sue amiche stanno ...

NetflixIT : VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM - HugMeNialler98 : RT @NetflixIT: VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM - guchan82 : RT @NetflixIT: VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM - missingmyboyss : ma solo a me non piace emily in paris? è una serie che non mi dice niente - Alyeska_94 : RT @muffinio17: AAAAAAAH EMILY IN PARIS SEASON 2 ESCE IL 22 DICEMBRE -