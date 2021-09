Chi era Dean Berta Vinales? Triste morte in gara nel Supersport 300: aveva 15 anni, cugino di Maverick (Di sabato 25 settembre 2021) Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di Dean Berta Vinales. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la gara-1 del GP di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano 3 giri al termine della corsa. Le condizioni del ragazzo, nato il 20 aprile 2006, sono sembrate subito gravi. Come si è accertato in seguito, ha riportato severe lesioni alla testa e al torace, dovuto all’impatto con altri piloti. Il ragazzo è stato prontamente soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Chi era Dean Berta ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la-1 del GP di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano 3 giri al termine della corsa. Le condizioni del ragazzo, nato il 20 aprile 2006, sono sembrate subito gravi. Come si è accertato in seguito, ha riportato severe lesioni alla testa e al torace, dovuto all’impatto con altri piloti. Il ragazzo è stato prontamente soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Chi era...

