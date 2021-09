Traffico di droga dalla Campania al sud Pontino, Formia e Minturno le basi dello spaccio: 14 arresti (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 14 le misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma su richiesta della Dda ed eseguite stamattina dalla Guardia di Finanza di Roma tra Minturno, Formia, Vairano Patenora, Mantova, Teramo, Isernia, Roma e Napoli, con il supporto delle unità cinofile, per una organizzazione dedita al Traffico di sostanze stupefacenti. Per 6 persone è stata disposta la misura cautelare in carcere, per 4 i domiciliari, per 2 l’obbligo di dimora e per altri due l’obbligo di firma. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati 877 grammi di cocaina, 4,2 chili di hashish e 145 grammi di crack e una pistola calibro 7,65. Gli investigatori hanno, inoltre, ricostruito le attività del gruppo che aveva base a Santo Janni, Formia, e a Scauri, Minturno e che si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 14 le misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma su richiesta della Dda ed eseguite stamattinaGuardia di Finanza di Roma tra, Vairano Patenora, Mantova, Teramo, Isernia, Roma e Napoli, con il supporto delle unità cinofile, per una organizzazione dedita aldi sostanze stupefacenti. Per 6 persone è stata disposta la misura cautelare in carcere, per 4 i domiciliari, per 2 l’obbligo di dimora e per altri due l’obbligo di firma. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati 877 grammi di cocaina, 4,2 chili di hashish e 145 grammi di crack e una pistola calibro 7,65. Gli investigatori hanno, inoltre, ricostruito le attività del gruppo che aveva base a Santo Janni,, e a Scauri,e che si ...

