“The Electrical Life Of Louis Wain”: Cumberbatch e Foy protagonisti del film (Di venerdì 24 settembre 2021) “The Electrical Life Of Louis Wain“, il nuovo film di Will Sharpe arriverà su Amazon Prime Video il 5 novembre. Il trailer del film regala alcune anticipazioni sul progetto che vedrà protagonisti Benedict Cumberbatch (“Sherlock”, “Doctor Strange”, “The Imitation Game”) e Claire Foy (“The Crown”). Nel cast anche Olivia Colman, Toby Jones, Andrea Riseborough, Taika Waititi e Nick Cave. L’attesissimo progetto racconterà della vita e dell’opera dell’eccentrico artista britannico, conosciuto per i disegni di gatti e cani con caratteristiche antropomorfe e gli occhi di grandi dimensioni. Louis Wain soffriva di schizofrenia, malattia che ha segnato il suo percorso artistico e le sue creazioni. Wain verrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) “TheOf“, il nuovodi Will Sharpe arriverà su Amazon Prime Video il 5 novembre. Il trailer delregala alcune anticipazioni sul progetto che vedràBenedict(“Sherlock”, “Doctor Strange”, “The Imitation Game”) e Claire Foy (“The Crown”). Nel cast anche Olivia Colman, Toby Jones, Andrea Riseborough, Taika Waititi e Nick Cave. L’attesissimo progetto racconterà della vita e dell’opera dell’eccentrico artista britannico, conosciuto per i disegni di gatti e cani con caratteristiche antropomorfe e gli occhi di grandi dimensioni.soffriva di schizofrenia, malattia che ha segnato il suo percorso artistico e le sue creazioni.verrà ...

Advertising

lokistrvnge : comunque dal trailer 'The Electrical Life of Louis Wain' sembra davvero bello, non vedo l'ora che esca - just_a_hobbit : però io non riuscirò a non pensare a sto tizio durante the electrical life of Louis Wain - just_a_hobbit : le immagini di The Electrical Life of Louis Wain sono dei dipinti no parole - just_a_hobbit : vediamo quanti giorni mancano alle cose importanti 40 giorni ad Halloween 46 all'uscita di the electrical life of… -