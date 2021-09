Spezia-Milan, Pioli: “Pellegri è un bel giocatore: ci tornerà utile” (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia di Spezia-Milan anche di Pietro Pellegri, giovanissimo centravanti del Diavolo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato alla vigilia dianche di Pietro, giovanissimo centravanti del Diavolo

Advertising

AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - SkySport : ULTIM’ORA MILAN Florenzi non sarà convocato per lo Spezia La decisione per un problema fisico #SkySport #Milan #Florenzi - PietroMazzara : Giroud sarà convocato per Spezia-Milan - sportli26181512 : Verso Spezia-Milan, il rendimento dei liguri nelle prime cinque giornate di A: Domani pomeriggio il Milan affronter… - sportli26181512 : Spezia-Milan, i convocati di Mister Pioli: tornano Giroud e Calabria: Spezia-Milan, -1. A Milanello, prima della pa… -