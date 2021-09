Scuola, Giannelli (presidente Associazione presidi): “Classi in quarantena? È fisiologico. Più aumentano i vaccinati e più caleranno” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Non abbiamo dati ufficiali di casi di positività e delle relative quarantene nelle scuole, ma anche fosse l‘1% delle 400mila Classi di studenti in Italia sarebbero tantissime“. Così commenta ad Ansa la riapertura delle scuole Antonello Giannelli, presidente dell’ANP (Associazione nazionale presidi). “Non ci allarmiamo, è fisiologico, ma i ragazzi sopra i 12 anni si stanno vaccinando (adesso sono al 70%) questo farà diminuire anche le Classi in quarantena“. “Naturalmente – conclude Giannelli – i più piccoli sono senza vaccino e sotto i sei anni anche senza mascherine, sono naturalmente i più esposti. Si sta parlando adesso di vaccino anche per i bambini più piccoli, speriamo che presto sia a disposizione anche quello”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Non abbiamo dati ufficiali di casi di positività e delle relative quarantene nelle scuole, ma anche fosse l‘1% delle 400miladi studenti in Italia sarebbero tantissime“. Così commenta ad Ansa la riapertura delle scuole Antonellodell’ANP (nazionale). “Non ci allarmiamo, è, ma i ragazzi sopra i 12 anni si stanno vaccinando (adesso sono al 70%) questo farà diminuire anche lein“. “Naturalmente – conclude– i più piccoli sono senza vaccino e sotto i sei anni anche senza mascherine, sono naturalmente i più esposti. Si sta parlando adesso di vaccino anche per i bambini più piccoli, speriamo che presto sia a disposizione anche quello”. L'articolo ...

Advertising

ilfattovideo : Scuola, Giannelli (presidente Associazione presidi): “Classi in quarantena? È fisiologico. Più aumentano i vaccinat… - Trentin0 : VIDEO - Giannelli dell'Associazione presidi: 'Quarantene a scuola fisiologiche'. - TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'solo sporadiche violazioni privacy studenti, vige cultura rispetto'... - TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'solo contatti in quarantena? Se Asl non fossero già al collasso'... - fisco24_info : L’istruzione del post-Covid riparte dal digitale e dalle competenze: Brugnoli (Confindustria): piani di lungo perio… -