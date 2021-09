Planes avvisa Koeman: «Non ci sono stagioni di transizione, si deve vincere» (Di venerdì 24 settembre 2021) Ramón Planes, segretario tecnico del Barcellona, ??ha confermato Ronald Koeman almeno fino alla prossima giornata Ramón Planes, segretario tecnico del Barcellona, ??ha confermato Ronald Koeman almeno fino alla prossima giornata. «Se domenica ci sarà Koeman? Penso di sì, è il nostro allenatore e dobbiamo dargli supporto. L’allenatore è sempre sotto esame. Ma siamo il Barça, il miglior club del mondo e abbiamo una grande rosa. Le defezioni davanti ci stanno penalizzando ma l’obiettivo è vincere. Non ci sono stagioni di transizione. Abbiamo la possibilità di vincere il campionato, la rosa c’è». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ramón, segretario tecnico del Barcellona, ??ha confermato Ronaldalmeno fino alla prossima giornata Ramón, segretario tecnico del Barcellona, ??ha confermato Ronaldalmeno fino alla prossima giornata. «Se domenica ci sarà? Penso di sì, è il nostro allenatore e dobbiamo dargli supporto. L’allenatore è sempre sotto esame. Ma siamo il Barça, il miglior club del mondo e abbiamo una grande rosa. Le defezioni davanti ci stanno penalizzando ma l’obiettivo è. Non cidi. Abbiamo la possibilità diil campionato, la rosa c’è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

