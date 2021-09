Morte di Scieri: procura di Pisa chiede 18 anni per ex caporale (Di sabato 25 settembre 2021) Pisa – Per la Morte di Emanuele Scieri, avvenuta nell’agosto del 1999, la procura di Pisa ha chiesto la condanna a 18 anni di reclusione carcere per l’ex caporale Andrea Antico (ancora in servizio presso l’Esercito), accusato di omicidio volontario e il rinvio a giudizio di altri due allora caporali, Alessandro Panella e Luigi Zabara L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021)– Per ladi Emanuele, avvenuta nell’agosto del 1999, ladiha chiesto la condanna a 18di reclusione carcere per l’exAndrea Antico (ancora in servizio presso l’Esercito), accusato di omicidio volontario e il rinvio a giudizio di altri due allora caporali, Alessandro Panella e Luigi Zabara L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Morte Scieri Scieri: procura di Pisa chiede 18 anni per ex caporale La procura di Pisa ha chiesto oggi la condanna di tre fra gli imputati per l'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il parà siciliano di 26 anni deceduto nell'agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa dopo essere precipitato da una torretta di prosciugamento dei paracadute, che hanno ...

