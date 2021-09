Maxi incidente stradale sulla statale, morto un uomo: gravissima la figlia che viaggiava con lui (Di venerdì 24 settembre 2021) Gravissimo incidente nella mattinata di oggi lungo la stradale 75, nel comune di Bastia Umbria (poco distante da Perugia), all’altezza di Ospedalicchio in direzione Foligno. Il sinistro ha coinvolto sette veicoli. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: un inferno di lamiere. Per un uomo di 69 non c’è stato nulla da fare, i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte nello scontro e la polizia stradale, al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. gravissima, trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, la figlia che viaggiava con lui. Pesanti le ripercussioni per il traffico, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Gravissimonella mattinata di oggi lungo la75, nel comune di Bastia Umbria (poco distante da Perugia), all’altezza di Ospedalicchio in direzione Foligno. Il sinistro ha coinvolto sette veicoli. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: un inferno di lamiere. Per undi 69 non c’è stato nulla da fare, i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte nello scontro e la polizia, al lavoro per stabilire la dinamica dell’, trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, lachecon lui. Pesanti le ripercussioni per il traffico, con ...

