Marcello Dell'Utri: "Processo mostruoso, accuse assurde" (Di venerdì 24 settembre 2021) ?È stato un Processo mostruoso, era da annullare in primo grado. Averlo debellato è una prova di democrazia, finalmente. Le sofferenze le ho patite, gli stenti subiti, ma ora bisogna andare avanti e fare cose buone”. Così l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri assolto dalla Corte d’assise d’Appello di Palermo nel Processo ‘Trattativa Stato-mafia’. La sentenza, spiega a ‘Repubblica’ nel corso di una intervista, è “una svolta non solo per me ma anche per la giustizia italiana. L’assoluzione è la migliore risposta a tutti quelli che spargevano odio”. “Ho recuperato un po’ di fiducia nella magistratura - confessa -: per fortuna ci sono ancora dei magistrati che guardano le cose, leggono le carte e ascoltano i difensori. Era impossibile non riconoscere l’assurdità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) ?È stato un, era da annullare in primo grado. Averlo debellato è una prova di democrazia, finalmente. Le sofferenze le ho patite, gli stenti subiti, ma ora bisogna andare avanti e fare cose buone”. Così l’ex senatore di Forza Italiaassolto dalla Corte d’assise d’Appello di Palermo nel‘Trattativa Stato-mafia’. La sentenza, spiega a ‘Repubblica’ nel corso di una intervista, è “una svolta non solo per me ma anche per la giustizia italiana. L’assoluzione è la migliore risposta a tutti quelli che spargevano odio”. “Ho recuperato un po’ di fiducia nella magistratura - confessa -: per fortuna ci sono ancora dei magistrati che guardano le cose, leggono le carte e ascoltano i difensori. Era impossibile non riconoscere l’assurdità ...

