Manuel e Lulù cedono alla passione nella notte: baci e coccole hot | Grande Fratello Vip 6

Il giovane Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù si sono lasciati andare alla passione e alle coccole nel corso della notte.

GrandeFratello : Manuel e Lulù sempre più vicini…?? #GFVIP - GrandeFratello : ... scusate, ma avete notato quanta tenerezza tra Lulù e Manuel? ?? #GFVIP - 90blueness : Shippate Manuel e Soleil, ma quest'ultima non sa neanche chi sia. A Manuel interessa Lulù, fatevene una ragione. #GFVIP - dany19693 : RT @iosottoshock: #gfvip si sono baciati Manuel e lulu ora ve li faccio vedere io i limoni - namelessniic : non avrei mai pensato di dirlo in vita mia ma vi giuro che rimpiango i prelemi cosa è sta roba di Manuel e Lulù… -

