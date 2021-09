Incidente stradale sulla A16: si ribalta auto con due persone a bordo, chiuso tratto tra Candela e Cerignola Ovest (Di venerdì 24 settembre 2021) Aggiornamenti : alle 15:30 è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa. Alle ore 14:30, sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, è stato temporaneamente chiuso il ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 24 settembre 2021) Aggiornamenti : alle 15:30 è stato riaperto ilcompreso train direzione Canosa. Alle ore 14:30, sull'strada A16 Napoli - Canosa, è stato temporaneamenteil ...

Advertising

emergenzavvf : Finisce in una scarpata dopo un incidente stradale, salvato un anziano a San Sostene (CZ): scesi con corde per 25 m… - marcodimaio : Sconvolti per la notizia della morte del figlio 17enne in un incidente stradale a Roma, esprimiamo totale vicinanza… - leone52641 : RT @paolo_r_2012: Alfonso Porpora, lo chef morto in un tragico incidente stradale - Telesardegna : Incidente stradale mortale nella zona industriale di Olbia - w_nichts : Questa è Tina Turner dopo un incidente stradale? #talequaleshow -