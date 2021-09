Il capogruppo della Lega alla Camera Molinari andrà a processo per falso (Di venerdì 24 settembre 2021) Il capogruppo Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, è stato rinviato a giudizio a Torino per il reato di falso, insieme al segretario provinciale Alessandro Benvenuto. Avrebbero escluso un ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildei deputati, Riccardo, è stato rinviato a giudizio a Torino per il reato di, insieme al segretario provinciale Alessandro Benvenuto. Avrebbero escluso un ...

Advertising

FI_Toscana : Firenze, il capogruppo di @forza_italia al Consiglio regionale della Toscana @ScriviStella: 'Giudice conferma illeg… - LaNotiziaQuoti : Nel Pd la vicenda della scelta del nuovo capogruppo in Regione sembra andare per le lunghe. Forse troppo. … - cronachelucane : POSTIGLIONE, UN UOMO AL SERVZIO DEL PLURALISMO DEMOCRATICO - L’INTERVENTO La soddisfazione del capogruppo di FdI Vi… - MaurizioRoi3 : Su 132 eletti presenti alla camera in 69, difficile dire che è pretestuoso fare dietrologia su chi era in aula e c… - danka75 : RT @SianiPaolo: Oggi 22 settembre sono stato eletto vicepresidente della Commissione bicamerale #Infanzia e #Adolescenza. Voglio ringrazia… -