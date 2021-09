Giovedì 23 Settembre 2021 – 363ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 24 settembre 2021) seduta Ora inizio: 09:32 L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl (2353), delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il ddl si compone di 2 articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. La finalità preminente del ddl è quella di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione; è prevista l’improcedibilità del giudizio di impugnazione in caso di eccessiva durata. Alcune misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Nella ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 settembre 2021)Ora inizio: 09:32 L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl (2353), delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il ddl si compone di 2 articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. La finalità preminente del ddl è quella di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione; è prevista l’improcedibilità del giudizio di impugnazione in caso di eccessiva durata. Alcune misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Nella ...

Advertising

Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 23 settembre, sar… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - fleinaudi : #23settembre @avvbenedetto @LaRagione_eu ???? ???????????? ???? ?????????? ???????????????? ?????????? ?!? Clicca qui ??… - gils_s69 : RT @OpiTorino: 30/09, h 17.30: @EditriceDapero e ANIN - Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze organizzano il webinar gratuito:… - SA_Casilina : RT @INNOVUPnet: Giovedì 23 settembre h17.00 Webinar – Focus on Open Innovation Challenge “Sicurezza del firmware” Durante l’incontro si a… -