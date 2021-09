Fedez e Chiara Ferragni svelano i retroscena della loro lite e il motivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Le parole di Fedez e Chiara Ferragni Nonostante Fedez e Chiara Ferragni siano da sempre una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo, anche tra i due a volte non mancano delle piccoli liti, come accade in qualsiasi rapporto. Solo qualche settimana come ricorderemo, il settimanale Chi aveva paparazzato i Ferragnez durante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 settembre 2021) Le parole diNonostantesiano da sempre una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo, anche tra i due a volte non mancano delle piccoli liti, come accade in qualsiasi rapporto. Solo qualche settimana come ricorderemo, il settimanale Chi aveva paparazzato i Ferragnez durante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Tinitassmile : Comunque Chiara Ferragni e Fedez best coppia ever, you can’t change my mind #MeglioDelCinema #fedez #chiaraferragni ???? - bebegizz : RT @_saud4de_: Che ogni uomo impari ad amare la propria donna proprio come @fedez ama la sua Chiara, apprezzando il suo pregio più grande:… - criterioetisane : RT @therealengie: Pronta a vedere Vitto che disprezza i vari “bubusettete” di Chiara, Leo con l’upgrade da Fiadermen a Spider-Man e la feli… - artsleigh : No boh a me vedere la differenza di altezza tra fedez e chiara urta molto - bravexftdt_ : RT @_saud4de_: Che ogni uomo impari ad amare la propria donna proprio come @fedez ama la sua Chiara, apprezzando il suo pregio più grande:… -