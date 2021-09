F1, doppietta Mercedes anche in FP2 a Sochi. Verstappen cambia la power-unit, Ferrari veloce sul passo (Di venerdì 24 settembre 2021) La Mercedes si conferma dominante nel venerdì di Sochi e chiude al comando con entrambe le macchine la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il miglior crono di giornata è stato firmato da Valtteri Bottas in 1’33?593, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton per 44 millesimi a parità di condizioni (gomme soft) sul giro secco. Il pilota finlandese ha impressionato anche nella simulazione passo gara, dimostrandosi estremamente solido sul circuito in cui ha ottenuto la prima vittoria in carriera. Ottimi segnali nel time-attack in casa AlphaTauri con il terzo posto di uno scatenato Pierre Gasly, che paga 252 millesimi dalla vetta grazie ad un giro praticamente perfetto a parità di mescola con le Mercedes. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Lasi conferma dominante nel venerdì die chiude al comando con entrambe le macchine la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il miglior crono di giornata è stato firmato da Valtteri Bottas in 1’33?593, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton per 44 millesimi a parità di condizioni (gomme soft) sul giro secco. Il pilota finlandese ha impressionatonella simulazionegara, dimostrandosi estremamente solido sul circuito in cui ha ottenuto la prima vittoria in carriera. Ottimi segnali nel time-attack in casa AlphaTauri con il terzo posto di uno scatenato Pierre Gasly, che paga 252 millesimi dalla vetta grazie ad un giro praticamente perfetto a parità di mescola con le. ...

