Bancomat: possono clonarlo con un pos. Come capire il pericolo (Di venerdì 24 settembre 2021) Attenzione: anche i pos dei negozi potrebbero clonarvi la carta senza saperlo. Ecco Come capire il pericolo Non c’è pace purtroppo sul fronte dei pagamenti digitale: più si va avanti, più aumentano i tentativi di truffa e i mezzi per riuscirci. Così oltre ai vari siti trappola sul web e i tentativi di clonazione della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 settembre 2021) Attenzione: anche i pos dei negozi potrebbero clonarvi la carta senza saperlo. EccoilNon c’è pace purtroppo sul fronte dei pagamenti digitale: più si va avanti, più aumentano i tentativi di truffa e i mezzi per riuscirci. Così oltre ai vari siti trappola sul web e i tentativi di clonazione della L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

dragogalattico1 : Vero. Ma vi faccio notare una cosa: il pass lo avete. Si chiama bancomat. I soldi non ve li danno in mano. Vanno là… - AdeleKinky : RT @AdeleKinky: Soltanto i soldi possono dimostrare in modo giusto quanto mi ami Niente se, niente ma, niente forse, niente altri esempi… - airoldi_moira : @lauramjj58 E continuano ad arrivare stranieri !!!. #staseraitalia loro a qyluanto ho letto non possono toccare i bancomat !!!. - AndreaDego : RT @AdeleKinky: Soltanto i soldi possono dimostrare in modo giusto quanto mi ami Niente se, niente ma, niente forse, niente altri esempi… - submissivejimmy : RT @AdeleKinky: Soltanto i soldi possono dimostrare in modo giusto quanto mi ami Niente se, niente ma, niente forse, niente altri esempi… -