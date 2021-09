Uomini e Donne, incidente d’auto per Gemma Galgani (Di giovedì 23 settembre 2021) Grande spavento per Gemma Galgani, che per fortuna però non ha riportato alcun danno, uscendo completamente illesa da un incidente d’auto che l’ha vista coinvolta di recente. A dare la notizia in studio è stata Maria De Filippi, comprensibilmente preoccupata anche per via dell’età non certo giovane (72 anni) del volto di punta del trono over di Uomini e Donne. Maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamento Uomini e Donne, Gemma Galgani tamponata a Roma Ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Grande spavento per, che per fortuna però non ha riportato alcun danno, uscendo completamente illesa da unche l’ha vista coinvolta di recente. A dare la notizia in studio è stata Maria De Filippi, comprensibilmente preoccupata anche per via dell’età non certo giovane (72 anni) del volto di punta del trono over di. Maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamentotamponata a Roma Ma ...

