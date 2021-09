Spese per la campagna elettorale, quando bilanci e trasparenza non vanno di pari passo (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Fatto Quotidiano in un articolo pubblicato ieri, 22 settembre, ha messo in evidenza le Spese elettorali dei candidati sindaci di alcune delle grandi Città che andranno al voto il 3 e 4 ottobre prossimo. Secondo il Fatto, a Torino il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo avrebbe in programma una spesa di circa 543.000,00, il budget messo “a bilancio” dal candidato di centrodestra Paolo Damilano ammonterebbe invece a 393.000,00. Una differenza tra i due, dunque, di 150.000,00. E’ interessante, però, andare ad analizzare alcuni aspetti. Innanzitutto il bilancio preventivo di spesa delle singole Liste e dei candidati è visionabile da chiunque sul sito dell’albo pretorio del Comune di Torino http://www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio/index.cgi?c=18. E’ bene sottolineare, come le Spese ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Fatto Quotidiano in un articolo pubblicato ieri, 22 settembre, ha messo in evidenza leelettorali dei candidati sindaci di alcune delle grandi Città che andranno al voto il 3 e 4 ottobre prossimo. Secondo il Fatto, a Torino il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo avrebbe in programma una spesa di circa 543.000,00, il budget messo “ao” dal candidato di centrodestra Paolo Damilano ammonterebbe invece a 393.000,00. Una differenza tra i due, dunque, di 150.000,00. E’ interessante, però, andare ad analizzare alcuni aspetti. Innanzitutto ilo preventivo di spesa delle singole Liste e dei candidati è visionabile da chiunque sul sito dell’albo pretorio del Comune di Torino http://www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio/index.cgi?c=18. E’ bene sottolineare, come le...

Advertising

VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - CarloCalenda : Abbiamo sfatato un altro mito. Tolta la Raggi che si fa portare in giro in effige come opera d’arte a spese nostre,… - TeresaBellanova : L'odio e la violenza #novax purtroppo non si fermano. A farne le spese questa mattina @davidefaraone, colpito da un… - Massi2712 : RT @mazzeoantonio: Altre spese folli per la guerra: 679 nuovi carri armati per l'Esercito italiano entro il 2035. Costo non meno di 6 milia… - Paolaaa81 : RT @mazzeoantonio: Altre spese folli per la guerra: 679 nuovi carri armati per l'Esercito italiano entro il 2035. Costo non meno di 6 milia… -