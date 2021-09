Show di Renzi contro le toghe È il degno erede di Berlusconi Matteo spara sulle correnti della magistratura Però si tiene Ferri che tramava con Palamara

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ha per certi versi del clamoroso l’intervento, ieri in Aula al Senato, disulla riformaGiustizia vergata dalla ministraGiustizia, Marta Cartabia. Una riforma “che voteremo con convinzione”, ha detto l’ex premier. Perché “è un ottimo primo passo, che ci toglie dalla riforma Bonafede che doveva abolire la prescrizione e ha prodotto la prescrizioneriforma, e ci porta verso sfide nuove. Ma questa situazione viene a collocarsi nel momento più tragicostoria del potere giudiziariovita Repubblicana”. Un intervento molto critico, quello diche, al di là dei convenevoli di rito, definisce come un “primo passo” una riforma voluta da un ministro che fa parte del governo Draghi, sponsorizzato e voluto dallo ...