Sampdoria - Napoli | le pagelle | Osimhen straripante | 8 Silva soffre | 4

Advertising

OptaPaolo : 54 - Il #Napoli ha vinto tutte le ultime 54 partite di Serie A in cui ha realizzato almeno due gol nel primo tempo:… - Gazzetta_it : Osimhen è una furia, Napoli show anche con la Samp: 4-0 ed è di nuovo 1° da solo - SkySport : SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ?… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #Spalletti dopo la vittoria in casa della #Sampdoria - 24Trends_Italia : 1. SAMPDORIA-NAPOLI - 500mille+ 2. Torino-Lazio - 200mille+ 3. Roma-Udinese - 200mille+ 4. Linda Evangelista - 100m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

La società si è detta dispiaciuta per il problema riscontrato da alcuni utenti che non sono riusciti ad accedere al servizio nel corso delle gare delle 18,30e Torino - Lazio. 2 ...Ilè troppo superiore, però alcuni errori andavano evitati. E nella ripresa si è arresa in fretta, senza creare nulla il peggiore il migliore 5 audero Bravo su Osimhem in avvio e su Ounas alla ...Ancora problemi per Dazn, questo campionato sta diventando un calvario per gli abbonati. Ondata di proteste sui sociali in occasione delle partite odierne delle 18.30 Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.La squadra di Mourinho, grazie alla vittoria di misura all'Olimpico, supera in classifica l'Atalanta e si piazza al quarto posto. Il Napoli, con il successo di oggi al Ferraris contro la Sampdoria ...