Saipem | infrastrutture sono nel suo dna | vanta progetti completati per 10 mld dlr scheda

Roma, 23 set. (Adnkronos) - La competenza nella realizzazione di infrastrutture è parte del Dna di Saipem da sempre. Il gruppo guidato dal Ceo di Saipem, Francesco Caio, che si è classificato primo tra le aziende italiane nelle classifica di Engineering News-Record (Enr), vanta infatti progetti completati per un valore di circa 10 miliardi di dollari, con la realizzazione di 450 km di strade, oltre 40 km di viadotti e ponti e più di 1.000 km di binari, sia nell'Alta Velocità/Alta Capacità sia a servizio di impianti energetici. Un know how particolarmente importante nello scenario globale attuale che vede le infrastrutture come una questione macroeconomica cruciale e decisiva. Nei Paesi emergenti il cosiddetto gap infrastrutturale, ossia l'indicatore del divario tra ...

