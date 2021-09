Roma-Udinese 1-0 | Mourinho | “Immeritato secondo giallo a Pellegrini”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano ma voglio conoscerli perché dobbiamo fare di tutto per far giocareal derby. Non è unmeritato”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèsull’espulsione di Lorenzoche sarà costretto a saltare il derby contro la Lazio. Il doppiodel capitano è l’unica nota stonata per lache batte l’per 1-0 e sale a 12 punti in classifica: “Sono stati i migliori 35’ di questo campionato contro una squadra organizzata – ha detto ai microfoni di Dazn – Avevamo la partita in tasca, poi nella ripresa abbiamo perso un po’ il controllo del match ma siamo sempre stati squadra. I tre punti sono meritati”. Decisiva la rete di Abraham ma ...