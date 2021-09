Pd | Celli | periferie non aspettano propaganda ma interventi concreti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Anche il Corecom ha segnalato come non necessaria alla comunicazione istituzionale la maxi foto installata a San Basilio e Tor Bella Monaca della sindaca Raggi, realizzata dalla partecipata Zetema con contributi pubblici.” “Bollate come spot elettorale ormai da tutti, la Sindaca farebbe bene a rimuovere quelle gigantografie. La campagna elettorale ha regole precise e non è pensabile che lei, da avvocato, non le conosca. Ledella nostra città hanno bisogno die non dida chi oltretutto ha mancato le promesse fatte già cinque anni fa”. Così la consigliera capitolina Svetlana. (Agenzia Dire)