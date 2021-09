“Orizzonti di Attesa” | la mostra del prof Giovanni Cardone al PAN di Napoli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Si inaugura domenica 3 Ottobre al PAN Palazzo delle Arti diladi Michela Libertidia cura diTesti Critici di Rosario Pinto e. In collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione alla Cultura e al Turismo del Comune di. Si potrà visitare lafino a mercoledì 13 Ottobre quando ci sarà il finissage presso la Sala Di Stefano alle ore 16.00. Come scrive: In questo percorso lo spazio della superficie pittorica diviene spazio mentale, luogo arcano, concentrato, sintesi di segni e di senso, scaturisce dall’immaginario dell’artista nelle sue opere ...

