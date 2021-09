Napoli, Fabian Ruiz gol e polemiche: ecco cos’è successo! (Di giovedì 23 settembre 2021) Fabian Ruiz è andato a rete al 39? della partita tra Sampdoria e Napoli siglando il gol del momentaneo 0-2. Ha fatto discutere però l’esultanza dello spagnolo, reo di aver festeggiato, un po’ troppo vicino alla curva blucerchiata. Curva che lo ha successivamente fischiato ad ogni pallone toccato. Il calciatore, durante l’intervallo del match, come riferiscono i commentatori di Dazn, ha però subito spento le polemiche. Il centrocampista ha cosi spiegato che la sua esultanza era per un amico e non voleva attaccare o istigare il pubblico di casa, con cui, si è comunque scusato. LEGGI ANCHE: Sampdoria-Napoli, Spalletti perde un titolare! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021)è andato a rete al 39? della partita tra Sampdoria esiglando il gol del momentaneo 0-2. Ha fatto discutere però l’esultanza dello spagnolo, reo di aver festeggiato, un po’ troppo vicino alla curva blucerchiata. Curva che lo ha successivamente fischiato ad ogni pallone toccato. Il calciatore, durante l’intervallo del match, come riferiscono i commentatori di Dazn, ha però subito spento le. Il centrocampista ha cosi spiegato che la sua esultanza era per un amico e non voleva attaccare o istigare il pubblico di casa, con cui, si è comunque scusato. LEGGI ANCHE: Sampdoria-, Spalletti perde un titolare! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

