Milan | novità in attacco | potrebbe tornare

(Di giovedì 23 settembre 2021) Olivier Giroud ci prova. Il forte attaccante francese vuole essere della partita nell’anticipo della sesta giornata di Serie A contro lo Spezia al Picco in programma sabato alle ore 15 e farà di tutto per essere della match. Giroud, il francese ci prova per sabato Olivier Giroud ha svolto lavoro di gruppo nella seduta odierna agli ordini di mister Stefano Pioli. Il francese lavora per recuperare in tempo per sabato e per essere d’aiuto alla squadra rossonera. LEGGI ANCHE:, infortuni di Ibrahimovic e Giroud: la situazione LEGGI ANCHE:, Pioli schiera una formazione da record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.